الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: الرئيس يهتم بذوي الإعاقة باعتبارهم كنز مصر الحقيقي

أحتفالية قادرون باختلاف
أحتفالية قادرون باختلاف لنادي متحدي الغعاقة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اهتمام الرئيس السيسي بذوي الإعاقة من خلال تقديم سبل الدعم اللازم لهم باعتبارهم كنز مصر الحقيقي، مشيدًا بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من أولوياتها نحو الارتقاء بكل فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوى القدرات الخاصة التي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية أحمد حسن، كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم وحضور د.محمد أبو زيد نائب المحافظ، الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي، ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ودكتورة هبه أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة.

فى مستهل الحفل، هنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، معربًا عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتًا إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات، بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة بقطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية امن بناء وإعادة تطوير ورفع كفاءة، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب قري المحافظة ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

كما قدم المحافظ، الشكر لأحمد حسن، لاهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين "ومتحدي الإعاقة" على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

من جانبه، أعرب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهًا  الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الاحتفالية، ومؤكدًا تقديمه كافة أوجه الدعم والمساندة والوقوف بجانب اللاعبين، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية.

وقال د.زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة إن محافظة المنيا زاخرة بالأبطال الرياضيين في المجالات الذين شرفوا المحافظة فى المحافل الدولية والعربية، وذلك تحت قيادة حكيمة  لمحافظ المنيا، الذي يسعى دائمًا لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من اسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، من خلال إنشاء مركز باراليمبى عالمي يليق باسم المحافظة وصعيد مصر حيث يقام النادى على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية.

أعلن عضو مجلس الشيوخ موافقة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة.

فى ختام الاحتفالية تبادلا المحافظ وأحمد حسن الدروع التذكارية إلى جانب تسليم  شهادات تكريم للرياضيين والمدربين فى الألعاب المختلفة وذلك في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.

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المنيا احتفالية قادرون باختلاف ذوى القدرات الخاصة نادي متحدي الغعاقة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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