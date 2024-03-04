محافظ المنيا: تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال يناير الماضي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

واستعرض محافظ المنيا تقريرا لمديرية العمل حول جهود المديرية، خلال شهر يناير الماضي للعام الحالى، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه تم تعيين 468 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يناير الماضي.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات العاملة فى الدولة من أجل المضي قدما نحو ضخ المزيد من فرص العمل للشباب فى كافة القطاعات والتى ستعود بالنفع على الدولة وتسهم فى تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة والعمل علي توفير وظائف للشباب.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق وأعلن إن مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة وتوفير وظائف لهم سواء في القطاع الخاص أو الاستثماري، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.



واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، أنه تم تعيين 675 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم المديرية مشيرة إلي أن المديرية تبذل كافة جهودها لتوفير وظائف لجميع الشباب والخريجين لتوفير مصدر دخل لهم وهو ما يساعد في الحد من البطالة مؤكدة أن هناك تعاون من القطاع الخاص والأستثماري في توفير العديد من فرص العمل.