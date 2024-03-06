رفع 750 طن مخلفات وتحرير 147 محضرًا متنوعًا بالمنيا

قال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب مدينة المنيا رفع ٧٥٠ طن مخلفات وقمامة وتراكمات، وتحرير ١٤٧محضرًا متنوعًا، وصيانة ٢٥ كشاف كهرباء، وصيانة ٢٥ كشافًا بالحي، خلال شهر فبراير الماضي.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والوحدات المحلية بالقرى والأحياء والإدارات الخدمية التابعة لها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لنيل رضا المواطن المنياوي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي غرب نفَّذ حملات تكثيفية يومية على مدار شهر فبراير لـ ٢٠٢٤ وبجميع الورديات ومن خلالها تم رفع ما يقارب من ٧٥٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع حي غرب المدينة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي للقضاء على فيروس كورونا وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، كما تم تحرير ١٤٧ محضرًا متنوعًا أشغال وبيئة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قسم الكهرباء بالحي تمكن من إحلال ٢٥ كشاف كهرباء وصيانة ٢٥ كشافًا خلال الفترة المذكورة حفاظًا على مظهر وجمال الحي ولمنع انتشار الحوادث المرورية ليلًا، وذلك بحضور نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، ورئيس الحي وقسم البيئة والكهرباء.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على تكثيف الحملات في مختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها قطاعي النظافة والإنارة ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية وضرورة المتابعة اليومية لكل الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها وأعمالها بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.