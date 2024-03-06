الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

8 مساجد جديدة وصيانة الإنارة ضمن استعدادات المنيا لاستقبال رمضان

مساجد جديدة في الأستعدات
مساجد جديدة في الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا

كثفت الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والوحدات المحلية بمحافظة المنيا، من استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم، حيث تم افتتاح 8 مساجد جديدة بالقرى والتأكد من جاهزية المساجد الأخرى وافتتاح منافذ جديدة لمعارض “أهلا رمضان”كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة التنسيق مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة لاستقبال أية شكاوى أو وقوع طارئ خلال شهر رمضان.

 

وكان عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، افتتح مساجد الرحمن ومبارك بقرية القرايشة وعزبة محمد ربيع التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار بحضور ممثلي وزارة أوقاف المنيا ومسجد السلام بقرية أبو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار، بحضور الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة كما قام مسؤولي قسم الإنارة بالوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا، بالمرور على مساجد الفتح والحق ومسجد عمر ابن الخطاب وتم تغيير وتركيب ٤ كشافات جديده وتركيب ٢٠ لمبة وصيانة ١٠ كشافات  كما قام تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة بافتتاح 4 مساجد بمجلس قروى بنى عبيد منها مسجدا (البرادعة والوسطاني) بقرية بني سعيد ومسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن، ومسجد مبارك الغربى بقرية بلنصورة التابعة لمجلس قروي نزلة أسمنت، كما افتتح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة مسجد النور بقرية أبجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز مطاي.

الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
الأستعدات لأستقبال شهر رمضان بالمنيا
المنيا 8 مساجد جديدة شهر رمضان المعظم فتح معارض أهلا رمضان مراكز المنيا

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