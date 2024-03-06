الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يناقش عدة ملفات لدعم الصناعة ودفع عجلة الاستثمار

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عددًا من الملفات والموضوعات الخاصة لدفع عجلة الاستثمار على أرض محافظة المنيا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ونهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، وعزت سطوحى رئيس جمعية المستثمرين بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.

ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، وتوفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية، مؤكدًا حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم مع التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتلبية احتياجات المستثمرين وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج وتسهيل عمليات ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى تساهم في خلق فرص عمل للشباب بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشددًا على ضرورة تحفيز المستثمرين وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وتًحدث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

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محافظ المنيا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية ملفات دعم الصناعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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