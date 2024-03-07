الكشف على 1588 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا على مدار يومي 4 و5 مارس الجارىز

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

نتائج القافلة وأبرز التخصصات التي تضمنتها

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 305 حالات جراحة، 352 حالة باطنه، 396 حالة أطفال، 68 حالة أسنان، 108 حالات نساء، 65 حالة تنظيم الأسرة، 172 حالة جلدية، 122 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 205 تحاليل متنوعة و9 حالات موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية و125 كشف مبكر للضغط والسكر و17 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 117 مترددًا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية 8 بمركز المنيا، على مدار يومي 6 و7 مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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