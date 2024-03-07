الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إجراء 70 ألف عملية جراحية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار في المنيا

عملية جراحية
عملية جراحية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن إجراء ٧٠ ألف و٨٩٧ عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة بالمنيا في تنفيذ المبادرة الرئاسية حيث تم إجراء ٣٣٩٦ عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٤ بمختلف التخصصات، منها ٢١٩٣ جراحة عيون و٢٠٧ مخ وأعصاب و١٨٩ عملية جراحة أورام ٦٣٥ قسطرة قلبية و٣٢ أوعية دموية وقسطرة طرفية و٤٦ قلب مفتوح و٨٩ عظام و٥ قسطرة بالمخ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة ٧٠ ألف و٨٩٧ عملية جراحية.

من جهته، قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون؛ مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى ديرمواس التخصصي.

من ناحية أخرى، كانت مديرية الصحة قد أعلنت أنه تم توقيع الكشف على 1588 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا على مدار يومي 4 و5 مارس الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.
 

صحة المنيا 70 ألف عملية جراحية مبادرة القضاء علي قوائم الأنتظار مديرية الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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