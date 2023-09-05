الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنيا: إجراء 57 ألف عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجراء 57 ألفا و675 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أنه تم إجراء 16 ألف و240 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 8 أشهر الماضية، منها 9803 عملية جراحة عيون، و 1303 جراحة مخ وأعصاب و 829 عملية جراحة أورام، و 3357 قسطرة قلبية، 223 أوعية دموية وقسطرة طرفية، و 223 قلب مفتوح، و 223 جراحة عظام، و 421 قسطرة بالمخ، و 56 زراعة قوقعة.

وأوضحت الدكتورة إيريني عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة، وهي «مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي».

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا ، كانت قد سبق وأعلنت عن توقيع الكشف الطبى المجانى على 13 ألف و623 حالة، بقرى مراكز المحافظة على مدار شهر أغسطس الماضى، مؤكدا استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بهدف الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

محافظ المنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جراحة عيون جراحة مخ وأعصاب

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