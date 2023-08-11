الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ136 ألف منتفعة خلال يوليو الماضي

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لصحة المنيا

قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ136 ألف و611 منتفعة، منها 13 ألف و496 حالة جديدة و123 ألف و115 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 148221 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 121 ألف و445 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 82461 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 15573 سيدة حامل وما يقرب من 13265 سيدة بعد الوضع، فضلًا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم عقد 21690 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و21690 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

received_674009030907894
received_674009030907894
received_1323590518595540
received_1323590518595540
صحة المنيا خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية شهر يوليو الماضي الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

شارع المزاج.. "الدستور" تزور قبلة المدخنين فى مصر (صور)

لم يستطع إكمال الصلاة.. تفاصيل ما حدث لإمام الحرم المكى خلال خطبة الجمعة (فيديو)

اكتشاف "توتسيتس".. قصة جديدة في تاريخ الحضارة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع