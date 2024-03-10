إزالة وإيقاف 35 حالة تعد ومخالفات بناء بمركزى بنى مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي، بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات.

التحفظ على مواد البناء وفك شدة خشبية بمساحة 100 متر

قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم التنظيم بحى غرب تمكن من إيقاف حالة بناء بمساحة 120 مترًا بشارع بديع الزمان التابع لحى غرب، وتم التحفظ على مواد البناء وفك شدة خشبية بمساحة 100 متر، والتحفظ على مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان بحضور أحمد عمر، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وإشراف إكرام محمود، نائب رئيس المركز والمدينة المنيا ومحمد علي، رئيس الوحدة المحلية ببني محمد سلطان بإزالة حالة تعد بقرية ماقوسة على الطريق الدائري التابع لقرية ببني محمد سلطان بمساحة 15 سهمًا تمت الإزالة فورًا وتم التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون ونفذت الوحدات المحلية بقرى البرجاية، وطوخ الخيل ونزلة حسين حملات تكثيفية لإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة

وخارج الحيز العمراني.

خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ7 حالات تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة 919 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واسترداد أراضي الزراعية، كما تمت إزالة 5 حالات بقريتي البرجاية ونزلة حسين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة إزالة بمساحة 3 قراريط زراعة، و250 متر تعد على أملاك الدولة حماية النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

الوحدة المحلية ببنى مزار تزيل 7 حالات تعد

وأوضح هشام فايز سعد، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز في إزالة التعديات وضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 7 حالات تعد على أرض زراعية وبناء مخالف بالقرى، حيث قام ياسر صلاح، رئيس الوحدة المحلية بقرية القيس بإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بحوض الخزاعى والجندى وحمادة بقرية طمبو على مساحة قيراطين، إلى جانب فك سقف خشبي بقرية السعدية بناء بدون ترخيص، كما تمكن عاشور سيد عبدالله، رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئول الإزالات والتنظيم وحماية الأراضى من إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى إعادة مخالفة للمرة الثانية " على مساحة ٣ قراريط و١٢سهمًا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات وقام محمد عيد، رئيس حى غرب وإدارة الإزالات والإشغالات بإزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية بحوض الخزام على مساحة٣٣٠ مترًا عبارة عن حفر أساسات وقواعد خرسانية وسور.

وتمكن هانى رمضان، نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة وأعضاء لجنة المحافظة من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية الحسينية أسفرت عن إيقاف وإزالة ١٠ حالات تعد بالبناء المخالف وعلى أرض زراعية بإجمالى مساحة ٥ قراريط والنصف، وتم التحفظ على بعض أدوات ومواد البناء إلى جانب قيام حى جنوب المدينة بإيقاف حالة بناء مخالف فى المهد بشارع سعد زغلول إعادة مخالفة للمرة الثانية على التوالى وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا