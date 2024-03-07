تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" فى المنيا

شهدت مراكز محافظة المنيا إقامة معارض أهلا رمضان والتي تضم احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم بجانب ياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30 % بجانب منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة والقوافل الثابتة والمتحركة بالقرى.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بإقامة معارض أهلا رمضان علي مستوي مراكز المحافظة بتخفيضات تصل إلي 30 % بجانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية والدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الأستهلاكية تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا علي تقديم كافة سبل الدعم أمام التوسع في فتح هذه المنافذ وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتوفير متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة والوصول بالسلع المدعمة إلي المناطق الأكثر احتياجا وخاصة القرى.

أماكن معارض أهلا رمضان بمراكز المنيا

في مدينة المنيا، يقام معرض أهلا رمضان والذي قام بافتتاحه محافظ المنيا بجوار مركز الأورام بكورنيش النيل بوسط مدينة المنيا.

وفي مركز ملوي، يوجد معرضين أهلا رمضان الأول خلف إدارة ملوي التعليمية والمعرض الثاني أمام مسجد الجسطيني.

وفي مركز ديرمواس، تم افتتاح معرض أهلا رمضان بمنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس أمام سنترال ديرمواس.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص، أقيم معرض أهلا رمضان بمقر شركة صيدناوي سابقا أمام موقف سيارات المنيا.

وفي مركز ومدينة سمالوط، بمقر الإدارة الزراعية بجوار موقف سيارات المنيا.

وفي مركز ومدينة مطاي، يوجد معرض أهلا رمضان بجوار مسجد صلاح الدين.

وفي مركز ومدينة بني مزار وسط مدينة بني مزار.

وفي مركز ومدينة مغاغة أقيم معرض أهلا رمضان بشارع طه حسين .

وفي مركز ومدينة العدوة معرضين بشارعي مصطفي كامل وشارع بورسعيد.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد أكد خلال افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة المنيا أن هذا المعرض هو بداية لإقامة سلسلة من المعارض بمختلف ربوع المحافظة مع استمرار التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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