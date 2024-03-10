الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

45 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المعظم. 

وفي هذا السياق، نفَّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 23 محضرًا تموينيًا منها 9 محاضر علي الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية ) و14 محضرًا على المخابز البلدية بقرية دلجا تنوعت ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة).

وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا تموينيًا جاءت المخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم نظافة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية الحملة السلع الغذائية جنوب المحافظة المنيا

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