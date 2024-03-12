الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إزالة وإيقاف 20 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص في إطار الموجة 22 لإزالة التعديات حيث أسفرت عن رصد وإزالة 20 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن تنفيذ أعمال الموجة 22 بقرية آبا بحضور يسري محمد نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد سمير رئيس الوحدة المحلية بقرية آبا ومسئول الإصلاح الزراعي حيث تم رصد وإزالة 10 حالات تعد ومخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص على أرض الإصلاح الزراعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه وضمن الموجة 22 "واستمرار إزالة تعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بالاحياء حيث قام هانى الخولى نائب رئيس المركز وابراهيم محمد مشرف الاحياء ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الازالات بإيقاف أعمال زرع خوازيق بقطعة أرض مساحتها 600 متر بشارع بورسعيد وتم التحفظ على ماكينة دق الخوازيق وبعض مشتملاتها الى جانب قيام محمود صلاح رئيس حى شرق بفك شدة خشبية بناء بدون ترخيص على مساحة 200 متر بطريق البحر “وتم اعادة المخالفة مرة اخرى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات”.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز قامت ضمن الموجة 22 للازالات بإزالة 5 حالات تعدى بمدينة ابوقرقاص وبفك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان قسم التنظيم بقرى المنيا تمكن من تنفيذ ازاله فوريه لثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة 612 مترا وبيناتها كلاتى: حاله بقرية دمشير تعدى زراعى مبانى بمساحة 2 قيراط وحالتين بقرية طوخ الخيل تعدى زراعى حفر وبناء بمساحة قيراط، 12 سهما وتم التعامل الفورى معهم واحالة المخالفين للنيابة العامه دون استثناء احد للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون واشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
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المنيا إزالة تعديات الموجة 22 مخالفات بناء بدون ترخيص مراكز المنيا

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