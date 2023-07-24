الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 65 محضر إشغال للطريق ببني مزار (صور)

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الاختناق المروري والزحام وفرض هيبة القانون.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات حيث شن المهندس ايهاب عبد القوى نائب رئيس المركز يرافقه مايكل حكيم رئيس حى جنوب، بالتعاون مع إدارة الاشغالات والإزالات حملة لازالة الاشغالات التى تعيق الحركة.

أوضح رئيس المدينة أن الحملة أستهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع بورسعيد وشارع الشوانى والعاشر من رمضان لتحسين حركة السير وأسفرت عن تحرير 6 محاضر أشغال طريق و٣ محاضر ضبط اشغال طريق و٥٦ إزالة إدارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام ومخالفات المحلات التجارية والباعة الجائلين بشوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام والتي تعيق حركة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، بالتعاون مع إدارة الإشغالات تكثف من حملاتها لرفع الإشغالات من شوارع أحياء المدينة بشكل دوري بجانب باقي الحملات في مختلف القطاعات سواء النظافة أو الإنارة وحملات إزالة التعديات، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية بالمركز لا تألوا جهدًا في تقديم كافة الخدمات التي تحسن من حياة المواطنين.

حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
حملات لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بني مزار بالمنيا
تحرير 65 محضر حملات لرفع الإشغالات شوارع مدينة بني مزار بالمنيا المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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