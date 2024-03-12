تحرير 41 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية من الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة.

فرض الانضباط علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين

وذلك لتصدي للممارسات الاحتكارية وفرض الانضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الأدمي والتأكد من التزام المخابز البلدية بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات وأسفرت هذه الحملات علي ضبط وتحرير 41 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

متابعة جودة رغيف الخبز

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أنه في إطار متابعة رغيف الخبز، شن إسماعيل عبدالعظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام بالتعاون مع مكتب تموين شلقام حملة مكبرة للمرور على 14 مخبزا بقرى أعطو وبردونة الإشراف وأبو العباس وابطوجه لمتابعة جودة رغيف الخبز اسفرت عن تحرير 29 محضر جاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون صرف ولوحة اعلانات وتبديد وعدم وجود سجل تفتيش بمخبز وجنحة إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانوني

فيما قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، أنه قاد بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي حيث شكلت اداره تموين مطاي لجنه للمرور على المخابز والأسواق بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا، منها 5 محاضر نقص وزن و2 محضر عدم نظافة و محضر عدم مطابقة للمواصفات، و محضر شهادة صحية، و محضر عدم وجود ميزان و محضر عدم التزام بالمواعيد، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج السلخانة، بأجمالي 12 محضرا، مؤكدا أن الوحدة المحلي لمركز ومدينه مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين، لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز لا سيما خلال أيام شهر رمضان المبارك.

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي المخابز والأسواق بالمنيا