الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمناسبة رمضان.. توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

لحوم وكراتين مواد
لحوم وكراتين مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقرى المنيا

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في قرى ومراكز المحافظة، والمقدمة من وزارة الأوقاف وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بمناسبة شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بالقرى والعزب والنجوع.

بالتعاون مع "الأوقاف".. استلام وتوزيع ربع طن لحوم من صكوك الإطعام

وقال المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إنه ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع، فقد تم استلام وتوزيع ربع طن لحوم من صكوك الإطعام. وذلك بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي والرقابة والمتابعة بالمجلس لتوزيعها على مستحقيها بقرى المواطنة بمركز مطاي، حيث تم توزيع 250 كيلو لحوم واردة من المحافظة ضمن صكوك الإطعام التابع للأوقاف. 

أماكن التوزيع

 وتم التوزيع بقرى الكفور وهوارة ابوان وبردنوها بمركز مطاي، طبقا لكشوف مجهزة من إدارة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف الوحدات المحلية لمجالس القرى، بحضور فضل الجبالى نائب رئيس المركز، وعبدالمنعم البرعي مدير إدارة الرقابة والمتابعة، مقدما الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي، ووجّه بالإشراف التام من رؤساء القرى وإدارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، أشرف ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، يرافقه تاج جلال أبوسداح، رئيس المركز والمدينة، على توزيع كراتين شهر رمضان المبارك بمركز أبوقرقاص في إطار مبادرة إحدى الجمعيات الأهلية.

وتم تسليم 3 آلاف كرتونة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا، وسيتم توزيعها تباعا على مركز أبوقرقاص، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال توزيع تلك المساعدات. 

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أنه في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لدعم القرى الأكثر احتياجا فقد تم توزيع 200 كرتونة "تحيا مصر" بقرى شلقام، حيث تحتوى الكرتونة على السلع الغذائية الأساسية، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بالقرى والعزب.

لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
لحوم وكراتيت مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان بقري المنيا
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المنيا لحوم صكوك كراتين مواد غذائية شهر رمضان الكريم الأولي بالرعاية والأكثر أحتياجا قري وعزب مراكز المنيا

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