الجمعة 15 مارس 2024
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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بتروسيكل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة شمال المنيا.


تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ميكروباص، بتروسيكل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه شمال المنيا.


وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين وقوع الحادث أمام مركز العدوة باتجاه أسيوط بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في مصرع كل من: علاء حسن ثابت، 50 سنة، فلاح مقيم مركز ملوي وسيد أحمد محمد، 49 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد إبراهيم عبد العزيز، 40 سنة، خفير نظامي مقيم مركز ملوي وجميل صلاح ثابت، 35 سنة، سائق مقيم مركز ملوي وصبحي حسن ثابت، 42 سنة، عامل مقيم مركز ملوي وهاني عاطف حسن، 23 سنة، عامل مقيم مركز ملوي ومصطفى نصار عبد الرحمن، 32 سنة، عامل مقيم مركز ملوي واحمد ناصر عبد الرحمن، 35 سنة، عامل مقيم مركز ملوي أرزاق عبد العاطي خليل، 45 سنة، ربة منزل مقيم مركز ملوي وحمادة حسن ثابت، 45 سنة، عامل، مقيم مركز ملوي مقيم مركز ملوي وعاطف حسن ثابت، 53 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي عمرو حسن ثابت، 50 سنة، فلاح، مقيم مركز ملوي.

المنيا مصرع شخصين إصابة 10 آخرين طريق الصعيد مستشفي مغاغة المركزي

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