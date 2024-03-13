مراكز المنيا تنفذ أعمال رصف الطرق والشوارع وتطوير الميادين

واصلت الوحدات المحلية لمركز المنيا تنفيذ خطة تمهيد ورصف الشوارع والطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكل القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

قال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إنه قام يرافقه أحمد ثابت نائب رئيس المركز بمتابعة إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بعدد 4 شوارع بمنطقة المخبز الآلي بإجمالي طول حوالي 1.5 كيلومتر، كما تابع أعمال رش طبقة البيتومين بعدد 4 شوارع تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت.

وأوضح تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، استمرار أعمال الرصف بحى شرق بمدينة أبوقرقاص، وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق، والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، خلال جولة قام بها بحي جنوب مدينة المنيا رافقه خلالها محمود أبوكريشة نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندسة منال بشارة والمهندس أحمد إسماعيل بمشروعات البندر، أعمال التطوير لميدان التنظيم والإدارة، التى بدأت ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة المنيا ٢٠٢٤م وما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود لرفع كفاءة وتطوير الميدان، حيث أعلن عن الانتهاء من 80% من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة اليوم.

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا