الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مراكز المنيا تنفذ أعمال رصف الطرق والشوارع وتطوير الميادين

أعمال الرصف بالشوارع
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركز المنيا تنفيذ خطة تمهيد ورصف الشوارع والطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكل القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

 

قال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إنه قام يرافقه أحمد ثابت نائب رئيس المركز بمتابعة إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بعدد 4 شوارع بمنطقة المخبز الآلي بإجمالي طول حوالي 1.5 كيلومتر، كما تابع أعمال رش طبقة البيتومين بعدد 4 شوارع تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت. 

 

وأوضح تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، استمرار أعمال الرصف بحى شرق بمدينة أبوقرقاص، وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق، والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

 

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، خلال جولة قام بها بحي جنوب مدينة المنيا رافقه خلالها محمود أبوكريشة نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندسة منال بشارة والمهندس أحمد إسماعيل بمشروعات البندر، أعمال التطوير لميدان التنظيم والإدارة، التى بدأت ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة المنيا ٢٠٢٤م وما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود لرفع كفاءة وتطوير الميدان، حيث أعلن عن الانتهاء من 80% من أعمال التطوير وصب الخرسانة المطبوعة اليوم.

 

 

أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
أعمال الرصف بالشوارع بمراكز المنيا
المنيا أعمال الرصف تطوير الميادين شوارع مراكز المنيا الخطة الاستثمارية

مواد متعلقة

توزيع 16 ألفًا و250 شنطة مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

بمناسبة رمضان.. توزيع لحوم وكراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

تحرير 41 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

إزالة وإيقاف 20 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

المنيا ترفع درجة الاستعداد بكل القطاعات لاستقبال رمضان

غدًا.. قافلة طبية علاجية بقرية إدمو بمركز المنيا

45 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية بالمنيا

كشف طبى على 1301 حالة فى قافلة طبية بقرية 8 فى المنيا

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الحكم على سيدة وعشيقها في تهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

المطبخ الخيري بقرية كفور بلشاي يتطوع فيه 100 طباخ ويُخرج 3200 وجبة يوميًا

الحكم في استئناف الراقصة حورية على حبسها عامين اليوم الأربعاء

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

مسلسلات رمضان.. ملخص أحداث الحلقات الثانية من "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من جنين وتقتحم نابلس ومخيم بلاطة

ارتقاء شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بين بيت لحم والقدس

اليوم 159 من العدوان على غزة.. 201 شهيد وجريح فى 8 مجازر للاحتلال