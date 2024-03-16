كشف طبي على 1486 في قافلة طبية بقرية داقوف بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن إجراء الكشف الطبي على ١٤٨٦ حالة خلال قافلة طبية مجانية في قرية داقوف، التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز سمالوط، خلال يومي ١٣ و١٤ مارس.

تأتي هذه القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأكدت المديرية على مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكن إقامتهم.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم إجراء الكشف الطبي على ٣٤٤ حالة جراحة، ٢٢٠ حالة باطنة، ٤١٢ حالة أطفال، ٦٦ حالة أسنان، ٧٢ حالة نساء، ٣٠ حالة تنظيم أسرة، ٢٢٢ حالة جلدية، ١٣٠ حالة أنف وأذن، إلى جانب إجراء ١٣٦ تحليلا متنوعا و٧ حالات أشعة سينية و١١٢ كشف مبكر للضغط والسكر و٧ حالات خلع أسنان وتحويل ٥ حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد ١٢٨ مترددا.

قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية داقوف بسمالوط بالمنيا

قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية داقوف بسمالوط بالمنيا