افتتاح ١٢ مسجدًا ضمن خطة وزارة الأوقاف فى ٥ مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، مديرية الأوقاف باستمرار متابعة المساجد والساحات وتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل، وذلك لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمساجد تيسيرا على المصلين.





وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية فى ٥ مراكز ( المنيا، أبوقرقاص، العدوة، بني مزار، ديرمواس ) لافتتاح ١٢ مسجدا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة حيث تم افتتاح ٥ مساجد بمركز ومدينة المنيا هى ( مسجد المؤمن بتقسيم شادى بحى غرب مدينة المنيا،المغفرة بالفواخر منشية الدهب بمجلس قروى صفط الخمار ، ومسجد الرحمة عزبة مجلى طوخ الخيل والرحمن بطوه، مسجد المهدى بيونس صميدة التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير)، و٤ مساجد بمركز ومدينة أبوقرقاص بجي جنوب المنيا هي مسجد (التوبة، التوحيد، عباد الرحمن، السرو الكبير )، ومسجدا بكل من مركز العدوة وبنى مزار وديرمواس حيث تم افتتاح مسجد الرحمة القبلى بعزبة مؤنس التابعة لقرية زاوية برمشا بمركز العدوة، ومسجد الزراعيين بمركز بنى مزار، ومسجد السلام بنجع عمار بمركز ديرمواس.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد سبق وأعلن جاهزية المساجد والساحات لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات وأداء التراويح، موجها مديرية الأوقاف بتكثيف حملات النظافة والتعقيم والالتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل، كما وجه رؤساء المراكز باستمرار حملات النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المساجد والمدارس وغيرها من المواقع الحيوية على مستوى مراكز المحافظة.



وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة كل من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجد التوحيد بالوحدة المحلية لصفط الخمار، ومسجدى نور الاسلام والرحمن بادمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير.



كما أناب المحافظ اليوم تاج أبو سداح رئيس مركز وًمدينة أبوقرقاص لافتتاح مسجد الانصارى والقورة بقرية بنى عبيد بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف وممثلين من الأزهر الشريف كما أناب محمد عبد الغنى رئيس مركز وًمدينة ديرمواس لافتتاح مسجد الحرية بقرية طوخ مركز ديرمواس.

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