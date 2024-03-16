السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 14 حالة تعدي ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

 

وقال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه في إطار استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين قام اسامه سيبويه نائب رئيس المدينه بتكثيف حملات المرور  للتصدى للبناء المخالف بدون ترخيص والعشوائى بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حيثُ تم رصد وازالة 5 حالات بناء بدون ترخيص وبناء عشوائي، حيثُ تم ازالة المخالفات والتحفظ على المواد والادوات المستخدمة في البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف مشيرا إلي أن ذلك جاء بحضور رؤساء الاحياء المعنيين وفنيين التنظيم والاشغالات بالادارة الهندسية تحت اشراف مهندس ايمن حنا مدير الادارة الهندسية وعدد من الجهات المعنية مؤكدا علي ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى مستمرة فى شن الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص للقضاء على عشوائية البناء وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأضاف هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز فى ازالة التعديات وضمن الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار إزالة حالتين تعدى على ارض زراعية بالقرى حيث قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالحسينية بفك شدتين خشبيتين الاولى لاعمدة خرسانية لدور تاسع علوى والثانية لسقف دور رابع علوى بحوض المرزا على مساحة ٢قيراط و١٨سهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم بقرية بنى محمد سلطان تمكن من رصد وتنفيذ إزاله فورية لحالتى تعدى بحفر أساس بمساحة ١٤٥متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الاراضى الزراعيه بحضور إكرام محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم كما نظم حى غرب المدينة حملات تكثيفيه لازالة كافة التعديات بمختلف انواعها ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ إيقاف أعمال لخمس حالات بناء مخالف بياناتها كالآتي: إيقاف حالة مبانى مخالف بمساحة ١٠٠ متر بعزبة المصاص التابع لحى غرب والتحفظ على مواد البناء وإيقاف حالة بناء مخالف بشارع السوق بعزبة شاهين بمساحة ١٢٠ متر وتم التحفظ على مواد البناء خلاطه وإيقاف حالتى صب سقف بمساحة ٨٥متر بكفر المنصوره والتحفظ على معدات البناء الخلاطه ومعدات الصب وإيقاف أعمال اعمده بالدور الثاني بالمصاص وتم التحفظ على مواد البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء احد وذلك بحضور الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد فرحات رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم.

 

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء الموجة 22 مراكز المنيا ملوي وبني مزار والمنيا

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