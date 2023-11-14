الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 70 محضر إشغال طريق في مركز بني مزار بالمنيا (صور)

حملات لرفع الأشغالات
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مركز بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي علي أرصفة الشوارع وتعدي الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام للقضاء علي ظاهرة الزحام والتكدس المروري ولتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى التابعة لها.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار نفذت حملات تفتيشية بشوارع المدينة، أسفرت عن تحرير70 محضر إشغال طريق بـ"قرية صندفا"، بالإضافة إلى قيام حي شرق بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والإزالات برفع الإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري هيلتون لتيسير حركة السير، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تتم بصفة دورية بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القري التابعة لها لضبط حركة الشارع وضبط مخالفات المحلات والباعة الجائلين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها وذلك للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

 وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لا تألوا جهدا في تكثيف الحملات في كافة القطاعات ومنها النظافة ورفع المخلفات وحملات إزالة التعديات وأعمال إصلاح أعطال الإنارة والحملات التموينية التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمخابز وذلك بهدف رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة لنيل رضا المواطنين.

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المنيا تحرير 70 محضر حملات رفع الأشغالات شوارع مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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