توزيع 10 آلاف شنطة سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية، من جهودها لتوفير السلع الغذائيه الأساسية ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، للقضاء على جشع التجار وتخفيف العبء على المواطنين.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب المدينة قام بتوزيع ١٥٥٠ شنطة سلع غذائية.

وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أنه ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار تفقد إسماعيل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بشلقام، منافذ بيع السلع الغذائية بقرى الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية ٢٥٪، وتم توزيع ٣٠٠ شنطة بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقرية ساقولا وعزبة خميس، كما تم توزيع ٦٠٠ شنطة بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقرية أبوالعودين وعزبة ينى الغربية وعزبة ينى الشرقية وعزبة مجلي، وتوزيع ٣٣٥٠ شنطة بسيارات الوحدة المحلية، للوصول إلى المستحقين بقرى ببني صامت والناصرية وأبوجرج وصفط، إلى جانب توافر لحوم بلدىة بسعر ٣٠٠ جنيه.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بتكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكل المواطنين المستحقين بكل أحياء مدينة ملوى، وذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار"، حيث قام محمود تونى مدير مكتب تموين المركز بالإشراف على توزيع 2000 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على (٢ كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاى) لتوزيعها على المواطنين، بقرية "الريرمون- التابوت- البرشا"، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "خفض الأسعار".

وأكد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكرًا ـ أرزًا ـ مكرونة ـ ملحًا) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25– 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، حيث قام علاء حمدي نائب رئيس المركز، وعماد محمد مدير الرقابة التموينية بتموين ديرمواس، وبالتعاون مع مباحث التموين بالإشراف على بيع 2250 شنطة مواد غذائية مدعمة بعزبة علي سيد وعزبة مصري والمعمارية الغربية ومناطق متفرقة بمدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة.

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا