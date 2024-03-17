الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومى الـ105 للمحافظة غدًا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

استعدادات مكثفة بشوارع وأروقة مدن وقرى محافظة المنيا للاحتفال بالعيد القومي الـ105 للمحافظة والذي يوافق يوم 18 مارس من كل عام، حيث تم تكثيف أعمال التجميل والنظافة وصيانة الكشافات وأعمدة الإنارة ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتعليق الأعلام استعدادا للاحتفال والذي سينطلق غدا الإثنين 18 مارس الجاري.

 

من جانبه، شدد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات التجميل والإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين بالمدينة، وإزالة كل الإشغالات استعدادا للاحتفال بعيد المنيا القومي، حيث واصل قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بتركيب ترنسات ليد لكشافات الإنارة بطريق المطاهرة البحرية، كما قام قسم الإنارة التابع لقرية نزلة حسين بصيانة وإنارة الكشافات داخل قرية أبو فليو وصيانة أعمدة الإنارة وإنارة الكشافات أمام مسجد السيدة مريم وأمام مستشفى الدولي حتى مدخل الإذاعة والتليفزيون استعدادا للاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة المنيا والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

 

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أنه تم تكثيف الاستعداد للاحتفال بعيد المنيا القومى من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة، حيث قامت الوحدة المحلية بأبو جرج والوحدة المحلية ببنى صامت بحملات نظافة مكبرة بقرى الوحدات وضمن أعمال التطوير والتجميل استمرت الوحدة المحلية بأبو جرج في دهانات الصدادات والبلدورات وأعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان للحفاظ على الشكل الجمالى للقرية، كما قامت الوحدة بالتنسيق مع إدارة البساتين بالمركز لقص وتهذيب المتنزهات بدائرة الوحدة ومدخل أبو جرج الشرقى، كما قامت الوحدات المحلية بالقيس وصندفا بصيانة أعمدة الإنارة بالطريق الزراعى مصر أسوان وقرية المتوكلين وطريق زايد بقرية طمبو مع تركيب ليدات بالطريق العام.

مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
مراكز وقرى المنيا تتزين للاحتفال بالعيد القومي
المنيا العيد القومي لمحافظة المنيا أعمال تجميل وصيانة إنارة فتح أبواب الحديقة الدولية مكتبة مصر العامة امراكز المنيا تتزين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ومن الجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة المنيا يعد حدث ا تاريخي ا تشهده المحافظة في 18 مارس من كل عام يعد تخليدا لانتفاضة أهالي مركزي ديرمواس وملوى جنوب المحافظة فى مواجهة الإحتلال الأجنبى واعتراض ا

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