نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية «التعليم» على كورنيش النيل (صور)

في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، مساء اليوم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بكورنيش النيل، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 104، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

جاء ذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وشهد نائب المحافظ، عددًا من العروض المسرحية والفنية والأناشيد الوطنية، وفريق الكورال، بمشاركة إيجابية وفعالة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز روح الولاء والانتماء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بخالص التهاني لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي "104"، داعيًا المولي عز وجل أن يعيده علي بلادنا بكل الخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يتقدم نائب المحافظ بخالص التحية والإعزاز والتقدير لأرواح شهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً لترابه الغالي.

وكان نائب المحافظ قد عقد اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجمعيات والمؤسسات من ممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي، لبحث ومناقشة آليات توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية ، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، دكتورة منال أبوسمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، دكتور سيد سعداوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إبراهيم فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، ربيع عبدالجليل مدير فرع جمعية الاورمان بالمحافظة ، ماريان ميلاد ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية.

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي

أبو زيد يشهد احتفالية التربية والتعليم بعيد المنيا القومي