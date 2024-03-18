محافظ المنيا يشهد طابور العرض لمديريات الخدمات والوحدات المحلية

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، طابور العرض لمديريات الخدمات وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 105، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشملت الاحتفالات عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية على كورنيش النيل الذي تزين الاعلام المصرية، حيث شارك في طابور العرض مديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وإدارة السياحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري والموارد المائية وهيئة الإسعاف.



وأكد المحافظ أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن، موضحًا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في كافة ربوع الوطن.



وتستمر أجواء احتفالات المحافظة بعيدها القومى"105"، حيث سيشهد المحافظ مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على مسرح ديوان عام المحافظة ويتضمن فقرات فنية وغنائية لكورال الأطفال وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة، كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة بمشاركة أهالى المحافظة.

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