توزيع 3 آلاف و650 شنطة سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي بني مزار والمنيا توزيع وبيع شنط السلع الغذائية المدعمة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ورفع العبء عن المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار، حيث تم توزيع 3650 شنطة على المواطنين بالقرى.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة: في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار قام كل من عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، وعودة راضى رئيس الوحدة المحلية ببنى على، بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بقرى الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية ٢٥٪ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أنه يتوافر بالمنافذ شنط السلع الغذائية الأساسية (سكر وأرز ومكرونة) بسعر ١٠٠ جنيه، وتم توزيع ٢١٥٠ شنطة بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقري أبوجرج ونزلة جلف ومنشأة بكير ومنشأة جلال وام السنط وعزبة عزمي وعزبة الصعايده وعزبة سلامة وعزبة ساطع وعزبة الجندي.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار توزيع شنط رمضان بجميع القري والأحياء التابعة لمدينة المنيا لمساعدة جميع المواطنين ومكافحة الغلاء المعيشي ورفع المعاناه عنهم، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية بتوزيع ١٠٠٠ شنطة تحتوي على السلع الغذائية الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة لخدمة أهالي الوحدة، كما تم توزيع ٥٠٠ شنطة بقرية صفط الغربية وقرية شلقام بطوخ الخيل، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التموين لمساعدة جميع المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، وتنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بتوفير جميع السلع الغذائية الضرورية للمواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية ومكاتب التموين لتسهيل توزيع الشنط بجميع مراكز المحافظة.

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا