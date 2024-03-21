زراعة 375 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" في المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة قامت الوحدة المحلية بقرية صندفا بزراعة 200 شجرة بمدخل قرية صندفا لتجميل مدخل القرية واستدامة المناطق الخضراء على الطرق بالفترة المسائية، استمرت الوحدة المحلية بالقيس بأعمال التجميل والتطوير بالطريق الدائرى فى نطاق قرية القيس فتم استكمال بناء الاحواض لزراعة الأشجار.

وأضاف المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تواصل تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعه 80 شتله زينه ومثمرة بالطريق الدائري، في نطاق حي شمال المدينه، وبحوار ميدان الشهيد وتم عمل جواري للاشجار المزروعه وري النباتات القديمه ونظافه منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي، كما تمكنت الوحدة المحليه لقريه منبال من زراعة 95 شتله بقطاع منبال موزعه على المؤسسات الحكومية بالقطاع والمدارس بمنبال وبالتالي تم زراعه 175 شتلة بالمدينة وقطاع منبال.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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