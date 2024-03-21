الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء توزيع 8000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المنيا

توزيع كرتونة رمضان
توزيع كرتونة رمضان علي الأسر الأولي بالرعاية بقري المنيا

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنيا، بدأت جمعية الأورمان في توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على 8 آلاف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى حماضه والناصريه وبني صامت وصفط ابو جرج وجزيرة أبو جرج وعزبه العرب شمس الدين وصندفا والبهنسا وعزبه ابو العودين وشوربه التابعة لمركز بني مزار، وقرى جريس ونزله جريس وبني عبيد  وعزبه القاضي وعزبه البلوشي وعزبه الشماس التابعة لمركز أبوقرقاص، وقرى هواره  والغز وابجاج الحطب بمركز مطاى، وقرية السراريه بمركز سمالوط فى محافظة المنيا.

 

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

 

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للاتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة المنيا.

 

وأضاف مدير عام الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

 

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.

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المنيا 8 ألاف كرتونة قري ونجوع المنيا الأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الإجتماعي جمعية الأورمان

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