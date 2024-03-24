رفع 250 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدن والقرى التابعة لها لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري وقامت برفع 240 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن حى جنوب المدينة تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة، وأيمن حسانين رئيس الحى قام بحملة مكثفة للنظافة بمنطقة ترعة النسوان، حيث تم رفع أكثر من ٣٠ طنًا من المخلفات الصلبة والتراكمات من الشارع لتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تحت إشراف إكرام محمود نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس القرية بحملة مكبرة للنظافة بقرى طوخ الخيل وطوة، تم خلالها رفع نقاط التجمع بالقريتين حفاظًا على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف رئيس مدينة المنيا أن هناك متابعة مستمرة لأعمال النظافة بالكورنيش وتنظيف وتعقيم الطرقات بشكل يومى مع استمرار أعمال الرى المسطحات الخضراء ونباتات الزينة الموجودة للحفاظ على اللوحة الفنية المرسومة على ضفاف نهر النيل، والذى يميزها عن غيرها من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى قيام محمد فاروق مدير الكورنيش وإدارة الكورنيش تحت إشراف دكتورعبدالظاهر حسن نائب رئيس المدينة، ومحمد خضر وكيل الكورنيش بقص وتهذيب العشب الأخضر والأشجار مع استمرار حملات النظافة على مدار اليوم، وكذلك رش وتعقيم الطرقات وأماكن جلوس المواطنين للحفاظ على كورنيش النيل.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز فى متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة تمت متابعة حملات النظافة المكبرة بحى شرق بالفترتين الصباحية والمسائية مع رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات مع كنس الشوارع للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، كما قامت إدارة المخلفات الصلبة بمتابعة رفع المخلفات من المحطة الوسيطة إلى المقلب العمومى وتم رفع ١٩٠ طنًا.

وأكد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة على تكثيف أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري بمطاي وكورنيش الابراهيمية، مشيرًا إلى أن إدارة الطريق الدائري قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها، حيث تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري، كما قامت إدارة الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحمله الميكانيكية.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مراكز المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مراكز المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مراكز المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مراكز المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مراكز المنيا