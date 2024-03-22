إزالة 20 حالة تعد واسترداد 20 فدان أملاك دولة ببني مزار والمنيا

شنت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 20 حالة تعد ومخالفات بناء واسترداد 20 فدان أملاك دولة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم بحى غرب تمكن من إيقاف حالتي بناء مخالف بمساحة 250 متر الأولى بعزبة الخشابة وتقسيم شادى بمضرب الأرز تم إيقاف الأعمال وتم التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد فرحان رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم.

كما قامت قرى المنيا بتنفيذ حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها، وتمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة 1354 مترا.

تفاصيل حالات التي تم رصدها وإزالتها

وجاءت تفاصيل الحالات كالتالي، حالة في قرية طوخ الخيل تعدي زراعي مباني وبناء سور بمساحة قيراط، 18 سهما وحالة في قرية نزلة حسين تعدي زراعي، أملاك الدولة مباني وحفر أساس بمساحة 2 قيراط، 4 أسهم وأملاك الدولة حفر أساس بمساحة 100 متر وحالة في قرية البرجاية تعدي زراعي بناء حوائط، حفر أساس بمساحة قيراط، 18 سهما وحالة في قرية دمشير تعدي زراعي مباني بمساحة قيراط وحالة في قرية بني محمد سلطان حفر وبناء بمساحة 12 سهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون دون استثناء وأشرف على الحملة نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم إدارة

تنفيذ 7 حالات إزالة لتعد بالبناء المخالف

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت 7 حالات إزالة لتعد بالبناء المخالف وعلى أرض زراعية وأملاك دولة، حيث تمكن هانى الخولى وهانى رمضان نائبا رئيس المركز وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس من إزالة حالة تعدى على أرض اصلاح زراعى على مساحة ٦ قراريط، كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده بإزالة حالة تعدى عبارة عن حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٠٠متر بحوض الساحل.

كما تم فك شدة خشبية لاعمدة خرسانية لدور أول علوى بحوض توما على مساحة ٢٢٥متر وتصدى اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومسئول الازالات والتنظيم والجمعية الزراعية لحالة تعدى بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بحوض الجنينه على مساحة ١٢ سهم بقرية ساقولا، وازالة حالة تعدى على ارض زراعية فى المهد عبارة عن حفر وبناء أساسات بالبلوك الحجرى بأرتفاع ٢متر على مساحة ١٢ سهم بصفط ابو جرج، مع ردم خزان بعزبة ابو جمعة تم حفرة بشارع وعلى أرض زراعية وتم التحفظ على الحفار بالوحده المحليه بأبو جرج.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقائم بالأعمال ببنى صامت ومسئول الازالات والتنظيم وحماية الاراضى ومسئول الأملاك بقرية بنى صامت تمكن من أسترداد ٢٠ فدان فدان تابعة لقرية السلام الجديدة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

417579379_921049550028668_5585644990665352371_n

417581635_921049626695327_1277760393509289201_n

417842685_921049696695320_4916060116064259089_n

419067592_921049566695333_7724067468536906840_n

419071400_921049593361997_3280276822062677278_n

420192371_921049663361990_5982661058834982948_n

432049449_840421968128000_7323630079662592560_n

432049812_840421291461401_1692597224181102594_n

432057588_840421314794732_8440573744930846909_n

432079775_840422318127965_8420094568277558278_n

432102578_840421081461422_4164246272349850799_n