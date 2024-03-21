الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بمصانع السكر بأبوقرقاص 

أستمرار توريد محصول
أستمرار توريد محصول البنجر لمصانع سكر أبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال توريد محصول البنجر بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة جنوب المحافظة لعام ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يمثل أهمية كبيرة، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي،كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد دائمًا على الارتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث، لتحقيق أقصى عائد إقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها. 

وفي ذات السياق، تابع تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال افتتاح موسم محصول بنجر السكر بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية (مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة)، حيث تفقد رئيس المركز الأقسام المختلفة بالمصنع كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، موجها بتيسير كافة الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم ضمانا للخروج بموسم يتمتع بإنتاجية عالية.

كما تابع رئيس المركز مراحل الإنتاج بالمصانع بداية من وصول محصول البنجر، مرورًا بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولًا لمرحلة التوزيع. 

وأشار رئيس مركز أبوقرقاص خلال الزيارة إلى أهمية قطاع الزراعة لكثرة المشتغلين به، وكونه أحد القطاعات التى يتميز بها مركز أبوقرقاص، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم.

ومن الجدير بالذكر، ان شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  جنوب محافظة المنيا، بدأت موسم استلام محصول البنجر لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، يوم السبت الماضى الموافق ١٦ من مارس، لكل وسائل النقل سواء، (لوارى – جرارات زراعية).

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محافظ المنيا توريد محصول البنجر مصانع السكر بأبوقرقاص توريد المحصول من المزارعين تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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