السبت.. بدء موسم توريد محصول البنجر في المنيا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" أن السبت القادم سيبدأ موسم استلام محصول البنجر، أول تخصيصة لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء (لوارى – جرارات زراعية ).وناشدت الشركة المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2020-2021 التوجه إلى مهندسى المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول البنجر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم فى توريد محصول البنجر والسكر.