«سكر أبوقرقاص» تعلن آخر موعد لتوريد محصول قصب السكر

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاميلية المصرية "مصانع سكر أبوقرقاص" جنوب محافظة المنيا أن آخر تخصيصة لشحن القصب من المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين مصانع أبو قرقاص لتوريد محصول القصب لموسم 2022 / 2023 ستكون يوم الخميس القادم الموافق 26 يناير الجاري.

وأوضحت مصانع سكر أبوقرقاص في بيان اليوم، أنه تم تحديد آخر تخصيصة لشحن محصول القصب من كافة المناطق الزراعية يوم الخميس 26 يناير الجاري وذلك بالنسبة لجميع وسائل النقل سواء لواري أو جراءات زراعية أو سكة حديد مؤكدة أنها تخلي مسئوليتها عن أي مساحات قصب لدي المزارعين تتخلف عن الموعد الذي حددته من قبل.

وأكدت إدارة شركة مصانع سكر أبوقرقاص أنها تتقدم بالشكر لجميع المزارعين والهيئات الزراعية والأصلاح الزراعي الذين قاموا بتوريد محصول قصب السكر لمصانع الشركة خلال موسم 2022 / 2023.

وأعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا "مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة" بدء موسم توريد محصول قصب السكر يوم الخميس الموافق ٥ يناير 2023 من كافة المناطق الزراعية، وذلك لكافة وسائل النقل سواء ( سكة حديد _ لواري – جرارات زراعية).

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصول قصب السكر، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم في توريد محصول قصب السكر.