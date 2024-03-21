الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي المعديات والمراكب النيلية بالمنيا

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على المعديات سواء العامة أو الخاصة؛ للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تفقد محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، يرافقه شحاتة محمد عبدالحفيظ، مدير التفتيش الإداري بالوحدة المحلية، المعديات النيلية بمركز ديرمواس بقريتيِّ الحاج قنديل وتل بني عمران وتفقد رئيس المركز أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء ومراجعة رخص العاملين بالمعديات (بحاري - ميكانيكي - مشرف برّ) والتأكد من سريانها، وكذلك رخص تسيير المعديات، كما تابع سيادته تواجد جميع العاملين بالمشروع، ومدى الالتزام بالحمولة المقررة للمعديات.

جدير بالذكر أن مشروع المعديات النيلية بديرمواس يحوي 3 عبارات لنقل المعدات والمواطنين، ولانش لنقل المواطنين ويتمتع مشروع المعديات بأهمية كبرى حيث يربط بين قرى الشرق والغرب ويزداد الضغط عليه خاصة يوم الجمعة وأيام الأعياد، بما يخدم ما يزيد عن 100،000 مواطن وكلف رئيس المركز نائبه أحمد ثابت وإدارة التفتيش الإداري بالوحدة بالمرور الدوري على مشروع المعديات للتأكد من انتظام العمل بها.

وفى مركز ومدينة المنيا، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بقيادة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، رافقه خلالها مدير شرطة المسطحات بالمنيا، والدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس المركز والمدينة، وربيع عبدالمعبود، مدير النقل النهري بالوحدة المحلية وفريق العمل المعاون له للتفتيش على المراكب النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة، كما تم فحص رخص المراكب، وأكد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات الترخيص ووسائل الأمان للحفاظ على الركاب.

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المنيا حملات تفتيشية المراكب والمعديات النيلية مركزي ديرمواس والمنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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