الكشف على 1579 حالة خلال قافلة طبية مجانية في سمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.



من جهته؛ استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومى ١٨ و١٩ مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبى على ١٥٧٩ حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتي شملت ٢٣٠ حالة جراحة، ٥٠٢ حالة أطفال، ٢٢٠ باطنة، ٧٩ نساء، ١٢٥ أسنان، ٢٣٥جلدية، ١٥٥ أنف وأذن، ٣٣ تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء ٣٢٠ تحليلا متنوعا و١٠ حالات موجات صوتية و٦ حالات اشعة عادية و٩٦ كشف مبكر للضغط والسكر، و٦ حالات خلع أسنان، وتم تحويل للمستشفى ٢١ حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلي عقد ندوات تثقيف صحى لعدد ١٢٨ مترددا.

من ناحية آخري، كان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلن أن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 96 ألفًا و422 خدمة صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لعدد 36 ألفًا و886 من الشباب من خلال عيادات الشباب والمراهقين وذلك خلال شهر" فبراير" الماضي،وأضاف انه تم إجراء فحص طبى شامل لعدد 41 ألفًا و377 طالبًا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي، مشيرًا إلى تفعيل برنامج الشباب والمراهقين بعدد 11وحدة صحية جديدة.



وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 36886 من الشباب بينهم 10036 من الذكور و26850 من الإناث حيث تم تقديم 35094 خدمات رعاية صحية وعدد 31491 خدمات المشورة، بالإضافة إلى تقديم 29837 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 400 ندوة تثقيفية للتوعية الصحية، إلى جانب المرور على 354 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب، لافتة إلى أنه تم تنفيذ دورة تدريبية لعدد 22 من الأطباء والتمريض على أعمال برنامج الشباب والمراهقين.

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