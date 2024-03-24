الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 18 حالة تعدِ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 18 حالة تعدي ومخالفات بناء وقامت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت 4 حالات إزالة لتعدى بالبناء المخالف بالاحياء حيث قام هانى رمضان نائب رئيس المركز ومشرف الاحياء ورئيس حى جنوب ورئيس حي غرب وادارة الازالات والاشغالات بازالة تعديات البناء المخالف فتم فك شدة خشبية عمدان وسقف دور ارضي بمساحة ١٤٠ متر بشارع سعد زغلول بحي جنوب وإزالة ٣حالات بناء بدون ترخيص بطريق السلام وطريق صندفا وعزبة ابو ريحان بجوار مسجد الرحمة باجمالى مساحة ٢٠٠ متر كما نفذت 8 حالات ازالة لتعدى بالبناء المخالف وعلى ارض زراعية وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة بفك شدة خشبية لاعمدة خرسانية لدور ثانى علوى بأرض أبو درباله حوض الميرزا وإيقاف الأعمال بشدة خشبية لسقف دور أول علوى والتحفظ على ٤٠ سيخ حديد  ٣ لينيه طول ٣متر و١٨ سيخ حديد ٤ لينه طول ٢متر وإيقاف الأعمال بشدة خشبية لسقف وفكها لدور أول علوى بأرض القصبى الشارع الرابع وإيقاف أعمال إقامة ينسونه بالشارع ١٦ قصبى وفكها والتحفظ على بعض المعدات الخاصه بها وإزالة ٤حالات تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٣ قراريط ونصف بحوض الساحل وحوض النجيلة وحوض الخور وحوض الجزيرة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

بناء مخالف

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان حى غرب قام بايقاف أعمال بناء مخالف خلف برج الكهرباء بشارع سكة تله بمساحة ٢٥٠ متر وتم التحفظ على مواد البناء، وذلك خلال حملة اشرف علىها دكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد فرحات رئيس حى غرب وسكرتير الحى وقسم التنظيم كما قامت قرى المنيا بتنفيذ ازاله فوريه وردم حفر أساس لـ ٥ حالات بقرى المنيا وبيانتها كالاتى: ٣ حالات بقرية بنى محمد سلطان تعدى زراعى حفر أساس ومبانى بمساحة قيراط، ١٢ سهم وحاله بقرية طوخ الخيل تعدى زراعى حفر أساس بمساحة قيراط وحاله بقرية البرجاية تعدى زراعى حفر أساس بمساحة ١٢ سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد اراضى الزراعيه وأملاك الدوله بحضور كلا من نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا
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