الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية أسطال بسمالوط غدا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية أسطال بسمالوط لصحة المنيا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية أسطال بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 25 و26 مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلنت أنها قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.
 


وقال وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ ٥٨ ألف و٨٦٢ منتفعة، منها ٦ آلاف و٦٦٩حالة جديدة و٥٢ ألف و١٩٣ مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
 


وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف ٦٢٦٦٤ من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ ١٢٦ ألف و٢١٤ زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل ٩٧٥٤٩ سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي ١٤٣٨٩ سيدة حامل وما يقرب من ١٤٠٢١ سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد ٣١٠٣٨ ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ٢٥٠٤١ ندوة عن الأمراض المزمنة.

صحة المنيا قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية اسطال بسمالوط الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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