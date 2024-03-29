توزيع 32600 شنطة غذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار في 3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، الدفع بكميات كبيرة من السلع الغذائية المخفضة بالأسواق والمنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية خفض الأسعار لتخفيف الأعباء علي المواطنين حيث تم توزيع وبيع 32 ألف و600 شنطة سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه.

المبادرة تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين

وقال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة ديرمواس وبالتنسيق مع إدارة التموين بالمركز، تم طرح 20000 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس على مدار الأسبوع الحالي وذلك بواقع 4000 شنطة للمدينة و16،000 شنطة لقرى المركز، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار .

التأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة

وأشار إلى قيام علاء حمدي نائب رئيس المركز بالتنسيق مع مكتب تموين ديرمواس ومباحث التموين بالإشراف على بيع عدد 3000 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من العزب والتوابع والمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة ،كما قام هاني محمود نائب رئيس المركز وعماد محمد علي مدير الرقابة التموينية بتفقد معرض أهلًا رمضان بالرحمانية ومتابعة بيع عدد 1000 شنطة سلع غذائية مدعمة بالرحمانية وزرابي الرحمانية، وكذلك متابعة بيع 16،000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالمجالس القروية الخم، مشددا على ضرورة وصول تلك الشنط إلى كل العزب والنجوع على مستوى مركز ومدينة ديرمواس.

تكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين في ملوي

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه تم تكثيف الجهود بتوزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين بكافة احياء مدينة ملوى، وذلك فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة " خفض الأسعار، مشيرا إلي قيام محمود تونى مدير مكتب تموين المركز بتوزيع 8000 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( ٢ كيلو سكر وكيلو أرز وكيلو مكرونة وباكو شاى) لتوزيعها على المواطنين، بقرية نزلة البرشا ـ شعراوي ـ ابشادات ـ العرين البحري ـ الشيخ حسين ـ اتقا ـ ديروط ام نخلة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة خفض الأسعار، كما قام أيمن اسماعيل مدير مكتب تموين المدينة بتوزيع شنط السلع المدعمة بصفة يوميه حيثُ تم توزيع 4000 شنطة بنطاق احياء مدينة ملوى، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة " خفض الأسعار".

وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام تفقد منافذ بيع السلع الغذائية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية 25٪ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم مشيرا إلي أنه تم توزيع 600 شنطة بقرية ابو العباس والجرنوس وعزبة محرم وعزبة على افندى سعيد.

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا