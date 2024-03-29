إزالة وإيقاف 31 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 31 حالة تعدي وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت 5 حالات إزالة للتعدي بالبناء على ارض زراعية والبناء المخالف، وتم فك لبشه مسلح على مساحة 180 مترا بميدان الشهداء بشارع الجمهورية.

إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية فى المهد على مساحة 2 قيراط

كما تم إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية فى المهد على مساحة 2 قيراط فى حوض العمدة وحوض آمين وحوض الجزار وحوض سوارس كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة لتعدي بالبناء على أرض زراعية والبناء المخالف بقرية الحسينية وتمكن هاني رمضان نائب رئيس المركز من إيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بحوض المرزا، إلى جانب إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعيه على مساحة قيراط و10 أسهم بحوض النجيلة وحوض الميرزا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

تنفيذ إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بحي غرب في مطاي

فيما أوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، نفذت إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بحي غرب المدينة وازاله تعدي بقريه حلوه في المهد في ولايه الإصلاح الزراعي، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جهته أكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدات المحلية بقرى وأحياء المنيا، قامت برصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 14 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمساحة 2049 متر وبياناتها كالآتي: 9 حالات تعد زراعي وأملاك الدول بقرية نزلة حسين، تعد زراعي بالبناء المخالف بمساحة 9 قراريط و110 أمتار أملاك دولة، وحالة بقرية دمشير تعد زراعيي حفر أساس بمساحة ١٨ سهم وحاله بقرية بنى محمد سلطان تعد زراعي مبانى وإعادة بناء وحفر أساس بمساحة قيراط، ٤ سهم وحاله بقرية بنى أحمد الغربيه تعد زراعي مبانى بمساحة ٤ سهم.

كما تمكنت الوحده المحليه بقرية نزلة حسين من رصد وتنفيذ إزاله فورية لأربع حالات تعدى فى المهد بمساحة 5 قراريط و١٨ سهما وبيناتها كالآتي: ٢حاله بنزلة فرج الله وحالتين بنزلة عبيد جهة ولاية وتم التعامل الفوري معهم ونجح حى غرب المدينة في تنفيذ إيقاف حالتي بناء مخالف بشارع بديع الزمان وشارع صاروفيم من الطريق الدائري بمساحة ٣٠٠ متر بعزبة شاهين، وتم التحفظ على مواد البناء والخلاطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون دون استثناء أحد.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا