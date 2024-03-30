مصرع شخص في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي بالمنيا

لقي شخص مصرعه، إثر انهيار منزل فى إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار منزل في قرية نواي التابعة إداريًا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ووفاة شخص.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر انهيار منزل بقرية نواي التابعة لمركز ملوي.

تم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.