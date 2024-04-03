إزالة وإيقاف 45 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا (صور)

شنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 45 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها في إزالة التعديات، حيث نفذ حي غرب المدينة بحضور الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز حملة تصدي لمخالفات البناء أسفرت عن إزالة وإيقاف حالتين تعدى في المهد بحي غرب المدينة وبحضور مسئول الحي ومسئول التنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مهمات البناء.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت إزالة 12 حالة تعدي حيث قام محمد عيد رئيس حى غرب بإزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 10 أسهم.

وتمكن محمد أبو الليل رئيس، حي شمال، وأحمد بهلول مدير الإزالات والإشغالات من إيقاف حالة هدم بدون رخصة بشارع الجمهورية وتم تشميع المنزل.

كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومسئول الإزالات بالحسينية بإيقاف أعمال صبة سقف خرسانى لدور ثاني علوى بمنشاة أبو عزيز والتحفظ على الخلاطة.

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