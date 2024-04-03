الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 45 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا (صور)

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

شنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 45 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها في إزالة التعديات، حيث نفذ حي غرب المدينة بحضور الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز حملة تصدي لمخالفات البناء أسفرت عن إزالة وإيقاف حالتين تعدى في المهد بحي غرب المدينة وبحضور مسئول الحي ومسئول التنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مهمات البناء.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت إزالة 12 حالة تعدي حيث قام محمد عيد رئيس حى غرب بإزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 10 أسهم.

وتمكن  محمد أبو الليل رئيس، حي شمال، وأحمد بهلول مدير الإزالات والإشغالات من إيقاف حالة هدم بدون رخصة بشارع الجمهورية وتم تشميع المنزل.

كما قام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومسئول الإزالات بالحسينية بإيقاف أعمال صبة سقف خرسانى لدور ثاني علوى بمنشاة أبو عزيز والتحفظ على الخلاطة.

432260506_848841010619429_8591963387579779596_n
432260506_848841010619429_8591963387579779596_n
434162524_848840237286173_4882441724821686433_n
434162524_848840237286173_4882441724821686433_n
434304715_929573259176297_5556524295785330755_n
434304715_929573259176297_5556524295785330755_n
434307233_848840317286165_3169830866220520034_n
434307233_848840317286165_3169830866220520034_n
434316986_929573299176293_6047500441472905700_n
434316986_929573299176293_6047500441472905700_n
434321898_848840100619520_5722747187519939372_n
434321898_848840100619520_5722747187519939372_n
434323698_929573332509623_8320585675019891626_n
434323698_929573332509623_8320585675019891626_n
434324374_929573369176286_1753995918072030787_n
434324374_929573369176286_1753995918072030787_n
434331342_848840183952845_2267684713216439015_n
434331342_848840183952845_2267684713216439015_n
434339186_929573349176288_4689052899836954951_n
434339186_929573349176288_4689052899836954951_n
434389963_848840360619494_2865874397768232995_n
434389963_848840360619494_2865874397768232995_n
434413651_848840140619516_2327792668994916012_n
434413651_848840140619516_2327792668994916012_n
المنيا إزالة تعديات مخالفات بناء عشوائي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

اليوم.. نظر استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

غارات ومعارك ضارية في غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلي

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات