إزالة وإيقاف 26 حالة تعد ومخالفات بناء عشوائي بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 26 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشان حيال مرتكبيها.

وقال المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت 12 حالة ازالة لتعدى بالبناء على أرض زراعية، وأزالت الوحدة المحلية لـ"بني علي" حالتي تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط و18 سهما، وتصدت الوحدة المحلية بشلقان لحالتي تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة قيراط و12 سهما، وفي الوحدة المحلية بأبو خرج، أزيلت 4 حالات تعد على أرض زراعية.

وأوضح المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينه مطاى شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز قامت بإزالة حالتين تعدى على الأراضي الزراعية بحي غرب المدينة وأزاله تعود على الأراضي الزراعية بقرية حلوة في المهد، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى طوخ الخيل وبنى أحمد الغربية وتلهي والبرجاية وبنى محمد سلطان تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ11 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة 1159 مترا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الأراضي الزراعية لتوفير المحاصيل الزراعية وحمايتها من التبوير.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا