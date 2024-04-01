إفطار رمضاني يضيء نجع لوقا الجعيدي بديرمواس لـ"حياة كريمة" بالمنيا

في أجواء رمضانية دافئة، نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمركز ديرمواس إفطارًا جماعيًا في قرية نجع لوقا الجعيدي، إحدى القرى الأكثر فقرًا في ديرمواس.

حضر الإفطار الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، وأحمد العمدة، منسق عام المحافظة، وأحمد منازع، منسق المركز، وعمار محمود، مسئول متطوعي المحافظة، ومحمد مصطفي سليمان منسق متابعة المشروعات، كما شارك عددٌ كبيرٌ من أهالي القرية، حيث عبّروا عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الكريمة التي أدخلت البهجة على قلوبهم.

وحرص متطوعو "حياة كريمة" على توزيع 500 وجبة على المواطنين في منازلهم، إيمانًا منهم بأهمية مشاركة السعادة مع جميع أفراد القرية.

وتُعدُّ هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقرًا، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواءً رمضانيةً دافئةً على المكان.

وأكد أحمد العمدة علي حرص مؤسسة "حياة كريمة" على نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وإدخال السعادة على قلوبهم في شهر رمضان المبارك.

ووجه أهالي القرية الشكر لمؤسسة حياة كريمة على هذه المبادرة الرائعة التي أدخلت البهجة، مؤكدين أن هذا الإفطار يدل على اهتمام الدولة بالقرى، حيث تُمثّل مبادرة "حياة كريمة" نموذجًا مشرفًا للعمل الإنساني، إذ تسعي لتحقيق أهدافها النبيلة في تحسين حياة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

يذكر أن حياة كريمة بالتعاون مع الجهات الشريكة كانت قد نظمت أمس حفل افطار علي هامش قافلة السعادة التي أطلقتها أمس من نادي العهد الجديد التابع لمطرانية سمالوط شمال المحافظة بحضور نائب المحافظ ورئيس المدينة وعدد من نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ وأضاء المبادرة والمتطوعين.