الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 610 أطنان مخلفات من شوارع حي وسط المنيا

عامر طه آدم رئيس
عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

قال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينه المنيا، إن إدارة حي وسط المدينة قامت برفع ٦١٠ أطنان مخلفات خلال حملات نظافة وتحرير ٥٧ محضرًا متنوعًا خلال النصف الثانى من شهر مارس الماضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار متابعة أعمال ومجهودات الإدارات والأحياء والوحدات المحلية بالقري لما تقوم به من حملات في مختلف المجالات فقد قام حى وسط المدينه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتمكن من رفع ما يقرب من ٦١٠ أطنان مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأورقة حى وسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي خلال النصف الثاني من شهر مارس المنقضي 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحي قام أيضا بتحرير ٥٧ محضرًا تنوعت ما بين أشغال وبيئه وتم تحرير ١٥ محضر مخالفة مباني للقضاء على البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين 

ولفت إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة الأعمال التي تقوم بها الأحياء والقري لرفع كفاءة هذه الأعمال وخاصة في مجال النظافة حيث يتم تكثيف حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء علي ظاهرة الزحام والأختناق المروري وحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لكافة أعمال التجميل وحماية البيئه من انتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

المنيا رفع 610 طن مخلفات حي وسط م حي وسط مدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

مواد متعلقة

إفطار رمضانى يضىء نجع لوقا الجعيدى بديرمواس لـ"حياة كريمة" بالمنيا

إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مراكز المنيا

زراعة 82 شجرة مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجره بمطاي بالمنيا

طرح سلع غذائية مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" بمراكز المنيا

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مصرع شخص في انهيار منزل بإحدى قرى ملوى بالمنيا

تحرير 136 مخالفة خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالمنيا

رفع 180 طن مخلفات وإزالة 8 حالات تعدٍ فى بنى مزار بالمنيا

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

"المطبخ المركزى العالمى": تعرضنا للقصف فى دير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلى

بعد قليل.. محاكمة متهمين بخطف طالب في الزيتون

أمطار متفاوتة الشدة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنساني في غزة

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"