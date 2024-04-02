رفع 610 أطنان مخلفات من شوارع حي وسط المنيا

قال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينه المنيا، إن إدارة حي وسط المدينة قامت برفع ٦١٠ أطنان مخلفات خلال حملات نظافة وتحرير ٥٧ محضرًا متنوعًا خلال النصف الثانى من شهر مارس الماضي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار متابعة أعمال ومجهودات الإدارات والأحياء والوحدات المحلية بالقري لما تقوم به من حملات في مختلف المجالات فقد قام حى وسط المدينه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتمكن من رفع ما يقرب من ٦١٠ أطنان مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأورقة حى وسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوي خلال النصف الثاني من شهر مارس المنقضي

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الحي قام أيضا بتحرير ٥٧ محضرًا تنوعت ما بين أشغال وبيئه وتم تحرير ١٥ محضر مخالفة مباني للقضاء على البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين

ولفت إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة الأعمال التي تقوم بها الأحياء والقري لرفع كفاءة هذه الأعمال وخاصة في مجال النظافة حيث يتم تكثيف حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة بجانب حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية للقضاء علي ظاهرة الزحام والأختناق المروري وحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لكافة أعمال التجميل وحماية البيئه من انتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.