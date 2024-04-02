الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 37 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين البندر والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة تمكنت خلال من ضبط وتحريرعددا من المحاضر المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 ضبط الأسعار والتأكد من عدم التلاعب فى الأوزان

وقال عامر طه رئيس  مركز ومدينة المنيا  أن الوحده المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع إدارات التموين بالبندر، نظمت حملات تموينية مكثفة على المحلات التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من توافر السلع الغذائية والتأكد من جودتها ومن خلال الحملة تم المرور  على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من عدم التلاعب فى الأوزان وتم تحرير 37 محضرا متنوعا.

 أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت علي النحو التالي: 25 محضر  عدم وجود شهادة صحية و2 محضر عدم مطابقة للمواصفات و2 عدم وجود لوحة إعلانات و1 نقص وزن رغيف الخبز و1 عدم وجود سجل زيارات و4 محاضر تصرف في حصة الدقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وتتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين والقضاء علي الممارسات الاحتكارية وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الأدمي وضبط المخالفات ومرتكبيها 

وأوضح أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لفرض الانضباط التمويني على الأسواق، وعدم استغلال بعض التجار الجشعين لاحتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع أمام المواطنين بأسعارها الحقيقية وعدم تحميلهم أعباء مالية مؤكدا علي أنه تم التشديد علي إدارة الرقابة التموينية بتكثيف هذه الحملات

المنيا 37 مخالفة تموينية مدينة المنيا حملة تموينية علي الأسواق والمخابز عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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