تحرير 49 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية وتفتيشية بالمنيا

نظمت الوحدات المحلية بمراكز المنيا بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية، حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية ومحطات توزيع وبيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسعار والأسواق وفرض الانضباط التمويني، أسفرت عن ضبط وتحرير 49 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، نظمت حملة تموينية مكبرة، حيث قام محمد فوزي العربي رئيس قرية تل بني عمران، وجميل محمد مدير مكتب تموين تل بني عمران، بحملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية للقرية وعلى المحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة، أسفرت عن تحرير 23 مخالفة ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان، كما شملت الحملة التموينية المرور على مستودعات البوتاجاز بالقرى التابعة للوحدة المحلية للتأكد من الالتزام بأسعار الأسطوانات المقررة.

وقاد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظًا على حقوق المواطنين، أسفرت عن ضبط 14 محضرًا ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة وعدم وجود سجلات.

وأوضح المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري، تم تنظيم حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار استهدفت ضبط مخالفات المخابز والأسواق بمطاي، حيث شكلت إدارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز والأسواق بمطاي، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا تموينيًا جاءت ما بين نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم إعطاء بون صرف وبضاعة بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر بمعرفة إلهام أحمد مدير الرقابة التموينية، ومصطفى كامل مفتش أغذية بالصحة.

432889142_945916457322120_4342471356111242289_n

434852460_945916390655460_3522158792887525984_n

434763866_793845592790069_7054989492093460520_n

434760951_793845766123385_6339999180114063085_n

434724664_793845309456764_1318553495477009927_n