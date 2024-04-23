الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل في الأسواق

محصول البصل
محصول البصل

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسباب انخفاض أسعار البصل ترجع إلى زيادة المعروض والاكتفاء الذاتي من المحصول، لافتا إلى أن مصر تعتبر من أفضل خمس دول على العالم في إنتاج البصل سنويا وكذلك المصدرة له.

وقال مبروك في تصريح لـ"الدستور" إنه خلال الموسم الحالي زاد الإنتاج والمساحة خصوصا من البصل المنقور والبصل الفتيل المبكر من صنفي البصل جيزة سبعيني وجيزة 20 بالوجه القبلي ومصر العليا.

وأوضح أن المساحة المنزرعة من البصل للموسم الحالي 2023/2024 للعروة الرئيسية من البصل الفتيل المنفرد حتى الآن بلغت 333 ألف فدان، والمتوقع أن يصل إنتاج هذه المساحة حوالي 4.9 ملايين طن والحالة العامة جيدة.

وأكد مبروك أنه بخصوص فتح باب التصدير فهو ضروري لأن المساحة والإنتاج سيغطى الاستهلاك المحلي وسيوجد فائض يمكن تصديره وتوفير العملة الصعبة وهو قرار صائب حتى لا تنخفض الأسعار بشدة، مما يكبد المزارعين خسائر بالغة فيحجمون عن زراعة البصل في الموسم المقبل.

وأوضح أنه في حالة عدم فتح باب التصدير سيحجم المزارعون عن الزراعة العام القادم وترتفع الأسعار بصورة لا يستطيع المستهلك تحملها وتفقد الدولة أسواقا تصديرية تفتح بصعوبة، وكذلك مصدرا جيدا للعملة الصعبة والمتوقع استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بصورة مبالغ فيها كالسابق ومعه تستحق منفعة المزارع والمستهلك والمصدر.

وأوضح رئيس قسم بحوث البصل، أن وزارة الزراعة لعبت دورا مهما في ضبط السوق عندما حظرت التصدير حتى يتوفر البصل للسوق المحلى ثم رفعت الحظر بعد أن غطى الإنتاج السوق المحلى وكذلك فعلت الدول المنافسة في الإنتاج والتصدير للبصل على مستوى العالم.

الزراعة تكشف أسباب أنخفاض أسعار البصل أسعار البصل وزارة الزراعة

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