الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال فبراير

محصول البصل
محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر فبراير:
 

وتمثلت التوصيات في الآتي:
 

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:
1- منع الري في الزراعات المبكرة والتي وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50%   تقريبا
2-الاستمرار في نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة
3- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للزراعات المتأخرة  
ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
1-الاستمرار في نقاوة الحشائش  
2-الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية الازمة للمحصول 
3-إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها 
4-استمرار عمليات الري بانتظام  


ج) إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي: 
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة  
2-الاستمرار في زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق
3- إضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى)
د) إنتاج بذوز البصل (البصل الروس)
1- إجراء الرش الوقائي ضد البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل 
2- إجراء التسميد حسب المعدلات 
3- إجراء عملية الري بانتظام على ان يكون على الحامي.

وقد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الشعير مراعاتها، خلال شهري فبراير- مارس: 
وتمثلت التوصيات في الآتي:
الري والتسميد:
رغم تميز الشعير بتحمله للجفاف إلا أن تعرض النباتات للعطش خلال فترة التفريع وطرد السنابل تؤثر كثيرا على المحصول نظرًا لأهمية الماء في هذه المرحلة لقيام النباتات بالعمليات الحيوية والنمو وتكوين الحبوب ويتم ري الشعير من 3-5 ريات خلال الموسم وذلك حسب المنطقة والظروف الجوية ونوع التربة وهنا يجب التنبيه على عدم تعرض النباتات للعطش وعدم الري أثناء هبوب الرياح الشديدة حتى لا يحث رقاد للنباتات حيث انها تكون كثيفة والسيقان غضة ونسبة الرطوبة بها عالية.

-الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل خلال شهر

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