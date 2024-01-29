نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير:

تمثلت التوصيات في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

• يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.

• ينصح بالري علي فترات متقاربة حتي لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.

• يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.

بنجر العلف:

• إعطاء الجرعة الثانية من التسميد الأزوتي والري بانتظام.

• فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.

• إذا كان هناك أصابه بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصي به.

كما أصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير:

تمثلت التوصيات في الآتي:

ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصي بها

3- استمرار الري بانتظام

ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- الاستمرار في نقاوة الحشائش

2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها

3- استمرار الري بانتظام

ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:

1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة

2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى..

(1) اختار الصنف جيزة 6 محسن.

(2) معدل التقاوى 30 كجم/ فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/ فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.

(3) إجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات

(4) إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة أزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع.

د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس).

1- إجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت/ فدان أو 150 كجم نترات النشادر/ فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.

2- إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها.

3- اإجراء عملية الري بانتظام.