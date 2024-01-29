نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير:
تمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.
• ينصح بالري علي فترات متقاربة حتي لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.
• يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.
بنجر العلف:
• إعطاء الجرعة الثانية من التسميد الأزوتي والري بانتظام.
• فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.
• إذا كان هناك أصابه بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصي به.
كما أصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير:
تمثلت التوصيات في الآتي:
ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصي بها
3- استمرار الري بانتظام
ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
2- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها
3- استمرار الري بانتظام
ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي:
1- الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة
2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى..
(1) اختار الصنف جيزة 6 محسن.
(2) معدل التقاوى 30 كجم/ فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/ فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
(3) إجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات
(4) إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة أزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع.
د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس).
1- إجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت/ فدان أو 150 كجم نترات النشادر/ فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.
2- إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها.
3- اإجراء عملية الري بانتظام.