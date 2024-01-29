الإثنين 29 يناير 2024
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مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محاصيل الأعلاف الخضراء

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يناير:

تمثلت التوصيات في الآتي:
البرسيم المسقاوي:
• يتم أخذ الحشة الثالثة من الزراعات المبكرة والثانية من الزراعات المتأخرة.
• ينصح بالري علي فترات متقاربة حتي لا تتأثر نباتات البرسيم بالصقيع.
• يتم أخذ حشة البرسيم الفحل في يناير حتي يمكن البدء بعد ذلك في تجهيز الأرض لزراعة القطن.
بنجر العلف:
• إعطاء الجرعة الثانية من التسميد الأزوتي والري بانتظام.
• فحص الحقل إذا كان بها نباتات مصابة بذبابة البنجر أم لا.
• إذا كان هناك أصابه بذبابة البنجر يتم رشها بالمبيد الموصي به.

كما أصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير:

تمثلت التوصيات في الآتي:
ا) إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي: 
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش
2-  إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصي بها 
3-  استمرار الري بانتظام  
ب) إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
1- الاستمرار في نقاوة الحشائش  
2-  اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها 
3-  استمرار الري بانتظام  
ج) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلي: 
1-  الاستمرار في الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة 
2-  تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى.. 
(1) اختار الصنف جيزة 6 محسن. 
(2) معدل التقاوى 30 كجم/ فدان عند الزراعة اليدوية في خطوط، 20-25 كجم/ فدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
(3) إجراء رية المحاياة بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات
(4) إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30-وحدة أزوت للفدان أو 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاثة أسابيع.
د) إنتاج بذور البصل (البصل الروس).
1-  إجراء العزيق للمرة الثانية واضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت/ فدان أو 150 كجم نترات النشادر/ فدان بعد شهر من زراعة الأبصال. 
2-  إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصي بها.
3-  اإجراء عملية الري بانتظام. 

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية

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